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Ministro do Meio Ambiente tem alta e recomendação de repouso

Ricardo Salles foi levado ao Hospital das Forças Armadas. "Foi estresse... vamos dizer.. ambiental", afirmou o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2019 às 14:07

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 14:07

Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixou o hospital na tarde desta quarta-feira, 28, e recebeu recomendação de repouso por cinco dias, segundo nota do Hospital das Forças Armadas. A nota é assinada pelo contra-almirante diretor-técnico de saúde do hospital, Nestor Francisco Miranda Júnior.
Segundo o militar, Salles procurou o hospital com um mal-estar na noite de terça-feira, 26. "A equipe assistente optou por realizar alguns exames complementares, que foram efetivados durante breve internação", diz a nota. Os resultados dos exames "foram normais", ainda de acordo com o militar.
> Ministro da Defesa diz que Ricardo Salles teve "estresse ambiental"
Segundo uma fonte ouvida pelo Broadcast Político/Estadão, o ministro chegou a ser levado à unidade de terapia intensiva (UTI) e foi submetido a exames cardiológicos.
Mais cedo, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, informou que Salles receberia alta do hospital nesta quarta-feira à tarde. "Foi estresse... vamos dizer.. ambiental", afirmou o ministro da Defesa.
> Partido Novo do ES não apoia punição contra ministro do Meio Ambiente
Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que Salles teria alta hospitalar em breve. "Ele vai ter alta e vai vir me ver daqui a pouco. Ele está com saudade de mim", disse o presidente rindo, ao ser questionado se pretendia visitar Salles no hospital. Bolsonaro falou rapidamente com jornalistas após participar de cerimônia em homenagem ao Dia do Voluntariado, no Palácio do Planalto.

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