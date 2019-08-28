Ministro do Meio Ambiente tem alta e recomendação de repouso

Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Ricardo Salles, deixou o hospital na tarde desta quarta-feira, 28, e recebeu recomendação de repouso por cinco dias, segundo nota do Hospital das Forças Armadas. A nota é assinada pelo contra-almirante diretor-técnico de saúde do hospital, Nestor Francisco Miranda Júnior. O ministro do Meio Ambiente,, deixou o hospital na tarde desta quarta-feira, 28, e recebeu recomendação de repouso por cinco dias, segundo nota do Hospital das Forças Armadas. A nota é assinada pelo contra-almirante diretor-técnico de saúde do hospital, Nestor Francisco Miranda Júnior.

Segundo o militar, Salles procurou o hospital com um mal-estar na noite de terça-feira, 26. "A equipe assistente optou por realizar alguns exames complementares, que foram efetivados durante breve internação", diz a nota. Os resultados dos exames "foram normais", ainda de acordo com o militar.

chegou a ser levado à unidade de terapia intensiva (UTI) e foi submetido a exames cardiológicos. Segundo uma fonte ouvida pelo Broadcast Político/Estadão, o ministroe foi submetido a exames cardiológicos.

Mais cedo, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, informou que Salles receberia alta do hospital nesta quarta-feira à tarde. "Foi estresse... vamos dizer.. ambiental", afirmou o ministro da Defesa.