Home
>
Política
>
Ministro: candidata do PSL mente sobre convite para ser laranja

Ministro: candidata do PSL mente sobre convite para ser laranja

Em entrevista à Folha de S.Paulo, a candidata afirmou que Álvaro Antônio a chamou com o compromisso de que ela devolvesse ao partido parte do dinheiro público do fundo eleitoral