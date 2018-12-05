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Cargo no governo

'Minha vida não depende de Bolsonaro', diz Magno Malta

Senador do PR pretende fazer palestras e se dedicar à carreira de cantor gospel

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 16:36
Magno Malta, senador Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
De volta ao Senado depois de alguns dias em uma espécie de retiro, o senador Magno Malta (PR) diz que não guarda mágoa do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), por não ter sido escolhido ministro de seu futuro governo.
Minha vida não depende de Bolsonaro. Depende de Deus. Eu continuo orando para que Deus dê a ele a chance de fazer um país diferente.
Magno Malto, ao Globo, nesta quarta
Atuante na campanha do presidente eleito, Magno Malta perdeu a reeleição ao Senado no Espírito Santo. Aliados dele atribuem a derrota à dedicação dele à campanha de Bolsonaro.
>Magno Malta: quase ministro
Malta diz que nunca houve promessa de cargos e que entende a situação de Bolsonaro:
"Nós tínhamos uma missão. E a missão foi cumprida. Ela se encerrou dia 28 (de outubro, data do segundo turno). Cumprimos juntos uma missão de livrar o país desse viés ideológico. Sempre acreditei que o homem era ele. Briguei e lutei. É um sujeito honrado, de caráter, continua sendo meu amigo. E eu estava ali em oração. Ele não tem obrigação de me dar ministério ou emprego. Expectativa (de ser ministro) é uma coisa. Mas esse país tem 208 milhões de habitantes. Posso entender o fardo que ele está vivendo agora, sentado ali, enfrentando a velha política, tentando estabelecer um novo modelo, com críticas aqui e ali."
CANTOR GOSPEL
Sem cargo público, Malta pretende fazer palestras sobre suas causas e se dedicar à carreira de cantor gospel. Ele também quer "curtir" a família, em especial duas netas.
Vou viajar o país inteiro. Fazer palestra. Tenho uma luta contra abuso de criança, pedofilia, minha marca está aí. Vou continuar fazendo palestra, cantando. Tenho 41 anos de carreira. Tenho 28 CDs gravados. Vivi sempre da minha música.
Magno Malta
Ele diz que, se Bolsonaro ligar em busca de oração, estará de prontidão. Sobre ocupar outro cargo no governo, sem ser o de ministro, diz que está "deixando fluir".
Malta diz que, hoje, não disputaria novamente eleições:
"Só se houver determinação do alto, de Deus. É só o que creio. Tem gente que acredita em Nietzsche, Che Guevara, Mariguella. Quando a gente fala de Deus, nego se encolhe. Mas a minha vida está nas mãos de Deus. Mas no meu coração, hoje, se dependesse de mim, não participo mais (de eleições)." 
 

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