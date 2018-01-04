Michel Temer será um vampiro em carro alegórico de desfile na Sapucaí

Há tempos o carnaval não traz tantas promessas de desfiles politicamente críticos como o deste ano. Segundo o blog Gente Boa, de O Globo, o Paraíso do Tuiuti, que desfila no domingo antes da Grande Rio, terá um boneco gigante do presidente Michel Temer fantasiado de vampiro, em cima de um saco de dinheiro.
O pato amarelo, um dos principais símbolos das manifestações de 2016, em São Paulo, também terá destaque no desfile da escola, que tem como enredo Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?.
Na Beija-Flor, os políticos estarão vestidos de terno e gravata e vão contracenar, digamos assim, com celas, prisões e tornozeleiras eletrônicas.