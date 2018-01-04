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Carnaval

Michel Temer será um vampiro em carro alegórico de desfile na Sapucaí

O Paraíso do Tuiuti, que desfila no domingo antes da Grande Rio, terá um boneco gigante do presidente Michel Temer fantasiado de vampiro, em cima de um saco de dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 14:31

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 14:31

Michel Temer será tema de escola de samba Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Há tempos o carnaval não traz tantas promessas de desfiles politicamente críticos como o deste ano. Segundo o blog Gente Boa, de O Globo, o Paraíso do Tuiuti, que desfila no domingo antes da Grande Rio, terá um boneco gigante do presidente Michel Temer fantasiado de vampiro, em cima de um saco de dinheiro.
O pato amarelo, um dos principais símbolos das manifestações de 2016, em São Paulo, também terá destaque no desfile da escola, que tem como enredo Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?.
Na Beija-Flor, os políticos estarão vestidos de terno e gravata e vão contracenar, digamos assim, com celas, prisões e tornozeleiras eletrônicas.

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