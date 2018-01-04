Michel Temer será um vampiro em carro alegórico de desfile na Sapucaí

Há tempos o carnaval não traz tantas promessas de desfiles politicamente críticos como o deste ano. Segundo o blog Gente Boa, de O Globo, o Paraíso do Tuiuti, que desfila no domingo antes da Grande Rio, terá um boneco gigante do presidente Michel Temer fantasiado de vampiro, em cima de um saco de dinheiro.