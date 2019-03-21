Michel Temer e Moreira Franco foram presos pela PF no meio da rua

O ex-presidente Michel Temer é abordado pela Polícia Federal no meio de avenida do Rio; ele foi preso Crédito: Reprodução/TV Globo

O ex-presidente Michel Temer (MDB) e o ex-ministro Moreira Franco (MDB) foram abordados e presos por policiais federais no meio da rua nesta quinta-feira (21).

Desde quarta-feira (20), a PF tentava rastrear e confirmar a localização de Temer, sem sucesso. Por isso, a operação prevista para as primeiras horas da manhã desta quinta-feira atrasou. A PF estava na porta da casa de Temer, em São Paulo. Ao perceber a saída de um carro do local, seguiu o veículo, fez a abordagem e deu voz de prisão ao ex-presidente no meio da rua. A ação foi flagrada pela TV Globo.

Conduzido pela PF, mas sem algemas, Temer deixa carro no Aeroporto de Guarulhos Crédito: Reprodução/G1/Imagem da TV Globo

Já no caso do ex-ministro Moreira Franco, a interceptação aconteceu no meio de uma avenida no Rio de Janeiro. Ele falava ao telefone, a bordo de um Volvo, quando foi detido por agentes da Polícia Federal, conforme mostrou uma equipe da Record TV.

Com a prisão de Moreira, que é sogro do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o Rio de Janeiro computa a prisão de cinco chefes do Executivo estadual desde a redemocratização.

Todos os governadores eleitos no Rio desde 1998 foram presos a certa altura, por diferentes operações: Luiz Fernando Pezão, Sérgio Cabral (que ainda estão detidos) e o casal Anthony e Rosinha Garotinho (por ações sem relação com a Lava Jato, mas com a Justiça eleitoral). Moreira Franco governou o Estado de 1987 a 1991.