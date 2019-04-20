Home
Menina se recusa a cumprimentar Bolsonaro durante cerimônia de Páscoa

Presidente divulgou um vídeo em sua conta no Twitter do momento e escreveu: "Ensina a criança o caminho que deve andar e mesmo quando for velho, não se desviará dele."