Home
>
Política
>
Médico é detido após confusão com acompanhante em motel de Vitória

Médico é detido após confusão com acompanhante em motel de Vitória

Clínico geral de 34 anos foi levado à delegacia após se recusar a pagar o valor combinado e também desacatar PMs; polícia encontrou seis pinos de cocaína no quarto

Eduarda Lisboa

Reporter / [email protected]

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 11:02

Um médico de 34 anos foi detido após uma confusão em um motel na Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi, Vitória. Durante a ocorrência, na manhã desta segunda-feira (15), a Polícia Militar encontrou seis pinos de cocaína sobre o frigobar do quarto, e o clínico geral admitiu ter feito uso da droga.

Recomendado para você

Clínico geral de 34 anos foi levado à delegacia após se recusar a pagar o valor combinado e também desacatar PMs; polícia encontrou seis pinos de cocaína no quarto

Médico é detido após confusão com acompanhante em motel de Vitória

Deputado federal do PT é pré-candidato à reeleição, mas pode ser deslocado para a corrida pelo Palácio Anchieta

As condições de Helder Salomão para ser candidato ao governo do ES

Deputados votaram a favor de proposta do governo do Estado para transferir créditos do ICMS e criar programas de financiamento a setores afetados

Tarifaço de Trump: Assembleia aprova medida para reduzir impactos no ES

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso envolveu um desentendimento com um acompanhante de 28 anos, que relatou ter prestado serviços ao médico das 4h às 10h pelo valor de R$ 600,00. O pagamento havia sido combinado previamente por mensagens, mas, ao final, o cliente se recusou a repassar o valor acordado.

Delegacia Regional de Vitória
Caso foi registrado na Delegacia Regional de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O acompanhante também relatou aos militares que o médico teria usado cocaína durante o período em que permaneceram juntos, chegando a consumir quatro pinos antes da chegada da polícia. Ele ainda contou que o cliente ficou agressivo após o uso da droga, o que teria motivado a confusão.

No momento da abordagem, segundo a Polícia Militar, o médico se mostrou alterado, acusou os policiais de complô com o acompanhante e resistiu à prisão. A Polícia Civil informou que o suspeito, de 34 anos, que não teve o nome divulgado, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, assinou um termo circunstanciado por desobediência, posse de drogas para consumo próprio e desacato à autoridade. Ele foi liberado após pagar fiança e assumir o compromisso de comparecer em juízo.  

Leia mais

Imagem - Segurança é agredido a pauladas durante assalto em Vila Velha

Segurança é agredido a pauladas durante assalto em Vila Velha

Imagem - Professor de luta do ES que fabricava anabolizante com amido é preso

Professor de luta do ES que fabricava anabolizante com amido é preso

Imagem - Homem é preso por matar companheira em churrasco em Conceição do Castelo

Homem é preso por matar companheira em churrasco em Conceição do Castelo

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais