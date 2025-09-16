Em Jardim Camburi

Médico é detido após confusão com acompanhante em motel de Vitória

Clínico geral de 34 anos foi levado à delegacia após se recusar a pagar o valor combinado e também desacatar PMs; polícia encontrou seis pinos de cocaína no quarto

Eduarda Lisboa Reporter / [email protected]

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 11:02

Um médico de 34 anos foi detido após uma confusão em um motel na Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi, Vitória. Durante a ocorrência, na manhã desta segunda-feira (15), a Polícia Militar encontrou seis pinos de cocaína sobre o frigobar do quarto, e o clínico geral admitiu ter feito uso da droga.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso envolveu um desentendimento com um acompanhante de 28 anos, que relatou ter prestado serviços ao médico das 4h às 10h pelo valor de R$ 600,00. O pagamento havia sido combinado previamente por mensagens, mas, ao final, o cliente se recusou a repassar o valor acordado.

Caso foi registrado na Delegacia Regional de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O acompanhante também relatou aos militares que o médico teria usado cocaína durante o período em que permaneceram juntos, chegando a consumir quatro pinos antes da chegada da polícia. Ele ainda contou que o cliente ficou agressivo após o uso da droga, o que teria motivado a confusão.

No momento da abordagem, segundo a Polícia Militar, o médico se mostrou alterado, acusou os policiais de complô com o acompanhante e resistiu à prisão. A Polícia Civil informou que o suspeito, de 34 anos, que não teve o nome divulgado, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, assinou um termo circunstanciado por desobediência, posse de drogas para consumo próprio e desacato à autoridade. Ele foi liberado após pagar fiança e assumir o compromisso de comparecer em juízo.

