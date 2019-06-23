Home
>
Política
>
MDB vai decidir se chapas de Marcelino e Lelo seguem na disputa

MDB vai decidir se chapas de Marcelino e Lelo seguem na disputa

Em meio a polêmica envolvendo a criação de uma cláusula anticorrupção, Executiva analisará nesta segunda-feira os registros das candidaturas. Eleição será no domingo, dia 30