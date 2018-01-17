Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia 24

MBL quer fazer 'CarnaLula' em Vitória se ex-presidente for condenado

Movimento que ficou conhecido nos atos pró-impeachment quer comemorar possível condenação de Lula, em Camburi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 01:50

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 01:50

Integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) pretendem fazer um CarnaLula em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Assim como em Porto Alegre, o Movimento Brasil Livre (MBL) pretende realizar em Vitória um carnaval fora de época caso o ex-presidente Lula (PT) seja condenado no próximo dia 24, data em que está marcado seu julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre.
Chamado de "CarnaLula", o evento tem previsão de ser realizado, a partir das 18 horas, na Praia de Camburi, algumas horas depois de acontecer o julgamento sobre o processo do triplex no Guarujá, marcado para começar pela manhã, às 8h30.
"Na data do julgamento será difícil fazer um ato durante o dia, pois todos trabalham e à noite o Lula já terá sido julgado. Como a gente acha que ele vai ser condenado, pretendemos fazer uma comemoração na Praia de Camburi", disse a coordenadora-geral do MBL no Espírito Santo, Raquel Gerde.
Assim como outros grupos capixabas como Vem Pra Rua, Ativação, Vitória da Ética e Democracia Capixaba, o MBL também pretende fazer um ato na véspera do julgamento, no dia 23, em sintonia com outros movimentos nacionais que pretendem dar força aos magistrados que julgarão Lula. Raquel Gerde, porém, disse que o MBL não deverá se juntar ao demais grupos por não concordarem com o local escolhido por eles, em frente à Justiça Federal, na Beira-Mar.
"Estamos tentando entrar em acordo com os outros grupos. Na nossa visão, Camburi devido ao verão, é melhor, pois está todo mundo de férias e está difícil mobilizar as pessoas. Na Justiça Federal é simbólico, mas por esses motivos Camburi e a Terceira Ponte são melhores. Mas vamos tentar conversar para não ter dois eventos e não dividir", disse a representante do MBL.
Já a representante do Vem Pra Rua, Jessica Polese, disse que está mantida a manifestação em frente à Justiça Federal, às 18 horas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caso Anita Harley: o que poderia ser feito para proteger o patrimônio bilionário
Imagem de destaque
Feira da Fé abre espaço para empreendedoras durante a Festa da Penha
Imagem de destaque
Exército prende major do ES condenado por trama golpista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados