MBL quer fazer 'CarnaLula' em Vitória se ex-presidente for condenado

Integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) pretendem fazer um CarnaLula em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Assim como em Porto Alegre, o Movimento Brasil Livre (MBL) pretende realizar em Vitória um carnaval fora de época caso o ex-presidente Lula (PT) seja condenado no próximo dia 24, data em que está marcado seu julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre.

Chamado de "CarnaLula", o evento tem previsão de ser realizado, a partir das 18 horas, na Praia de Camburi, algumas horas depois de acontecer o julgamento sobre o processo do triplex no Guarujá, marcado para começar pela manhã, às 8h30.

"Na data do julgamento será difícil fazer um ato durante o dia, pois todos trabalham e à noite o Lula já terá sido julgado. Como a gente acha que ele vai ser condenado, pretendemos fazer uma comemoração na Praia de Camburi", disse a coordenadora-geral do MBL no Espírito Santo, Raquel Gerde.

Assim como outros grupos capixabas como Vem Pra Rua, Ativação, Vitória da Ética e Democracia Capixaba, o MBL também pretende fazer um ato na véspera do julgamento, no dia 23, em sintonia com outros movimentos nacionais que pretendem dar força aos magistrados que julgarão Lula. Raquel Gerde, porém, disse que o MBL não deverá se juntar ao demais grupos por não concordarem com o local escolhido por eles, em frente à Justiça Federal, na Beira-Mar.

"Estamos tentando entrar em acordo com os outros grupos. Na nossa visão, Camburi devido ao verão, é melhor, pois está todo mundo de férias e está difícil mobilizar as pessoas. Na Justiça Federal é simbólico, mas por esses motivos Camburi e a Terceira Ponte são melhores. Mas vamos tentar conversar para não ter dois eventos e não dividir", disse a representante do MBL.