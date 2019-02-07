Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cargos no Congresso

Marcos do Val vira primeiro suplente da Mesa Diretora do Senado

O senador do PPS também adianta que será o vice-presidente da Comissão de Defesa e Relações Internacionais da Casa
Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

06 fev 2019 às 23:26

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 23:26

Marcos do Val durante pronunciamento no Senado Crédito: Pedro França/Agência Senado
O senador Marcos do Val (PPS) foi escolhido para ocupar a posição de 1º suplente da Mesa Diretora do Senado, atualmente comandado pelo recém-eleito Davi Alcolumbre (DEM-AP). Apesar de não ocupar uma vaga efetiva na Mesa, Do Val garante que sua nova posição trará benefícios para o Espírito Santo e, embora os presidentes das comissões ainda não tenham sido anunciados, já adianta que também será o vice-presidente da Comissão de Defesa e Relações Internacionais da Casa.
"Na falta de um dos secretários da Mesa, eu assumo no lugar deles. Mas mesmo não sentando na Mesa, eu participo de todas as reuniões e decisões, inclusive sobre os projetos que serão colocados em votação. Será muito bom para o Estado, pois eu vou ter voto de peso para colocar em pauta os projetos do Estado que passarem por lá. Minha relação muito próxima com o atual presidente também facilita isso", explica o consultor de segurança.
Nesta terça-feira (5), os partidos entraram em acordo político para eleição de dez cargos da Mesa Diretora do Senado e compuseram chapa única para dirigir a Casa. O arranjo foi negociado na reunião dos líderes das legendas na sala de Davi Alcolumbre.
Segundo Do Val, ele foi convidado para participar da Mesa pelo próprio presidente. Em dezembro do ano passado, Alcolumbre já se articulava para garantir o comando do Senado e procurou o capixaba em busca de apoio. Tanto é que no último sábado (2), durante a eleição para a presidência do Senado, Do Val criticou diretamente Renan Calheiros (MDB), que na ocasião também disputou a presidência.
"Os novos eleitos estão extremamente motivados, nós mostramos que era possível fazer essa renovação que todo mundo queria, tirando o Renan. Os novos estão sentindo que agora assumiram as rédeas do Senado", afirma o senador capixaba.
OUTROS MEMBROS
Com 72 votos favoráveis, dois contrários e três abstenções, foi eleita a chapa da Mesa Diretora do Senado, tendo como 1º vice-presidente Antonio Anastasia (PSDB-MG) e 2º vice-presidente Lasier Martins (Pode – RS).
A 1ª secretaria caberá ao senador Sérgio Petecão (PSD-AC); a 2ª secretaria será ocupada por Eduardo Gomes (MDB-TO); a 3ª secretaria terá Flávio Bolsonaro (PSL-RJ); e a 4ª secretaria caberá ao senador Luis Carlos Heinze (PP-RS).
Além de Marcos do Val como 1º suplente, também foram eleitos Weverton (PDT-MA), o 2º suplente; Jaques Wagner (PT-BA), o 3º suplente; e Leila Barros (PSB-DF), a 4ª suplente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marcos do val Senado Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé
Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados