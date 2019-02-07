Marcos do Val vira primeiro suplente da Mesa Diretora do Senado

Marcos do Val durante pronunciamento no Senado Crédito: Pedro França/Agência Senado

O senador Marcos do Val (PPS) foi escolhido para ocupar a posição de 1º suplente da Mesa Diretora do Senado, atualmente comandado pelo recém-eleito Davi Alcolumbre (DEM-AP). Apesar de não ocupar uma vaga efetiva na Mesa, Do Val garante que sua nova posição trará benefícios para o Espírito Santo e, embora os presidentes das comissões ainda não tenham sido anunciados, já adianta que também será o vice-presidente da Comissão de Defesa e Relações Internacionais da Casa.

"Na falta de um dos secretários da Mesa, eu assumo no lugar deles. Mas mesmo não sentando na Mesa, eu participo de todas as reuniões e decisões, inclusive sobre os projetos que serão colocados em votação. Será muito bom para o Estado, pois eu vou ter voto de peso para colocar em pauta os projetos do Estado que passarem por lá. Minha relação muito próxima com o atual presidente também facilita isso", explica o consultor de segurança.

Nesta terça-feira (5), os partidos entraram em acordo político para eleição de dez cargos da Mesa Diretora do Senado e compuseram chapa única para dirigir a Casa. O arranjo foi negociado na reunião dos líderes das legendas na sala de Davi Alcolumbre.

Segundo Do Val, ele foi convidado para participar da Mesa pelo próprio presidente. Em dezembro do ano passado, Alcolumbre já se articulava para garantir o comando do Senado e procurou o capixaba em busca de apoio. Tanto é que no último sábado (2), durante a eleição para a presidência do Senado, Do Val criticou diretamente Renan Calheiros (MDB), que na ocasião também disputou a presidência

"Os novos eleitos estão extremamente motivados, nós mostramos que era possível fazer essa renovação que todo mundo queria, tirando o Renan. Os novos estão sentindo que agora assumiram as rédeas do Senado", afirma o senador capixaba.

OUTROS MEMBROS

Com 72 votos favoráveis, dois contrários e três abstenções, foi eleita a chapa da Mesa Diretora do Senado, tendo como 1º vice-presidente Antonio Anastasia (PSDB-MG) e 2º vice-presidente Lasier Martins (Pode – RS).

A 1ª secretaria caberá ao senador Sérgio Petecão (PSD-AC); a 2ª secretaria será ocupada por Eduardo Gomes (MDB-TO); a 3ª secretaria terá Flávio Bolsonaro (PSL-RJ); e a 4ª secretaria caberá ao senador Luis Carlos Heinze (PP-RS).