Marcos do Val recebe novas ameaças à família em e-mail anônimo

O senador Marcos do Val (PPS) relatou ter sido alvo de nova ameaça. Nesta quinta-feira (05), ele recebeu um segundo e-mail com mensagens ameaçadoras à família dele. O primeiro havia sido recebido na segunda-feira (01), também de remetente anônimo.
No e-mail mais recente, o agressor diz que atacará a família do senador caso o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro, seja aprovado. Do Val é relator de um dos projetos inspirados nas propostas do ex-juiz federal para combater a criminalidade.
Vou falar direta e sinceramente: se o pacote anticrime do senhor Sergio Moro for aprovado, pode dar adeus para a sua família. Sabe o que vai acontecer com a sua irmã? Ela não será apenas sequestrada e estuprada... depois de torturar e estuprar a sua irmã por semanas, vamos pegar e cortá-la em quase uma centena de pedaços
Marcos do Val já pediu segurança à Polícia do Senado e comunicou a situação ao ministro Sergio Moro. A mensagem ironiza o fato de o senador ter buscado providências junto ao Senado ao dizer que os "concurseiros parasitas" não morreriam no lugar dele ou da família dele. O remetente prossegue dizendo fazer parte de grupo com pessoas capazes de "cortar um corpo como ninguém". O governo do Estado estuda oferecer segurança à irmã dele.
Marcos do Val recebe novas ameças à família em e-mail anônimo
O e-mail é encerrado com uma expressão em alemão: Mit freundlichen grüßen. Segundo o Google Tradutor, significa "sinceramente".