Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ataque virtual

Marcos do Val recebe novas ameaças à família em e-mail anônimo

Nova mensagem diz que se pacote anticrime do ministro Sergio Moro for aprovado, o senador e a família dele sofrerão as consequências

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 18:21

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

05 abr 2019 às 18:21
Marcos do Val pediu segurança à Polícia do Senado após ameaça Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
O senador Marcos do Val (PPS) relatou ter sido alvo de nova ameaça. Nesta quinta-feira (05), ele recebeu um segundo e-mail com mensagens ameaçadoras à família dele. O primeiro havia sido recebido na segunda-feira (01), também de remetente anônimo.
No e-mail mais recente, o agressor diz que atacará a família do senador caso o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro, seja aprovado. Do Val é relator de um dos projetos inspirados nas propostas do ex-juiz federal para combater a criminalidade.
Vou falar direta e sinceramente: se o pacote anticrime do senhor Sergio Moro for aprovado, pode dar adeus para a sua família. Sabe o que vai acontecer com a sua irmã? Ela não será apenas sequestrada e estuprada... depois de torturar e estuprar a sua irmã por semanas, vamos pegar e cortá-la em quase uma centena de pedaços
Trecho do texto de ameaça enviado a Do Val
Marcos do Val já pediu segurança à Polícia do Senado e comunicou a situação ao ministro Sergio Moro. A mensagem ironiza o fato de o senador ter buscado providências junto ao Senado ao dizer que os "concurseiros parasitas" não morreriam no lugar dele ou da família dele. O remetente prossegue dizendo fazer parte de grupo com pessoas capazes de "cortar um corpo como ninguém". O governo do Estado estuda oferecer segurança à irmã dele
Marcos do Val recebe novas ameças à família em e-mail anônimo
O e-mail é encerrado com uma expressão em alemão: Mit freundlichen grüßen. Segundo o Google Tradutor, significa "sinceramente".
> Leia mais matérias da editoria de Política

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

brasilia Marcos do val Senado Federal Sergio Moro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados