Marcos do Val recebe novas ameaças à família em e-mail anônimo

Vou falar direta e sinceramente: se o pacote anticrime do senhor Sergio Moro for aprovado, pode dar adeus para a sua família. Sabe o que vai acontecer com a sua irmã? Ela não será apenas sequestrada e estuprada... depois de torturar e estuprar a sua irmã por semanas, vamos pegar e cortá-la em quase uma centena de pedaços