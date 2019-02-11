Home
Marcelo Santos: plenário quer um deputado no Tribunal de Contas

Deputado tem o apoio de parte dos parlamentares para a cadeira de conselheiro. Luiz Ciciliotti, presidente do PSB no Estado, no entanto, é o nome que o governo do Estado quer emplacar