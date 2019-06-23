Home
>
Política
>
Marcelino Fraga vai disputar comando do MDB com Lelo Coimbra

Marcelino Fraga vai disputar comando do MDB com Lelo Coimbra

Grupo de oposição registrou a chapa "Muda MDB" no último dia de inscrições. Eleição para a Executiva estadual do partido está marcada para o próximo domingo, dia 30