Manuela D' Avila relata ameaça e pede reforço da Polícia Federal

Manuela D'avila, candidata a vice-presidência da República (PCdoB) Crédito: Reprodução / Facebook

A candidata a vice-presidência Manuela D´avila (PCdoB) pediu nesta segunda-feira (24) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que a Polícia Federal reforce a segurança e que a Procuradoria-Geral da República (PGR) apure as ameaças sofridas por ela. Uma postagem falsa da página do Facebook Partido Bolsonaro associa a candidata e o PT a Adélio Bispo de Oliveira, autor do ataque a faca contra o candidato Jair Bolsonaro (PSL) durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG) no dia 6 de setembro.

Os advogados da candidata também entraram com uma representação pedindo que a publicação, compartilhada por outros usuários nas redes sociais, seja retirada do ar e também que seja garantido o direito de resposta a Manuela.

Tornou-se viral a imputação de conduta delituosa à Manuela DÁvila, motivo pelo qual a Coligação e a própria candidata agora temem pelo que pode ocorrer nos próximos atos de campanha, diz a petição protocolada ainda na madrugada pelos advogados da coligação O Povo Feliz de Novo (PT, PC do B e Pros). Sabe-se que o acontecimento envolvendo o candidato pela Coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos gerou enorme comoção por parte dos seguidores. Muitos deles, revoltados, compartilham notícias falsas como forma de encontrar na oposição algum culpado pelo ocorrido, segue a petição que pede providências urgentes da Justiça Eleitoral.

A postagem da página Partido Bolsonaro foi publicada as 2h da manhã de sábado (22) e ganhou grande repercussão, sobretudo entre os apoiadores de Bolsonaro por afirmar que a Polícia Federal, ao quebrar o sigilo telefônico de Adélio Bispo, teria encontrado seis ligações entre ele e a candidata no dia do atentado e que Manuela teria monitorado Adélio na data. A postagem já foi compartilhada mais de 23 mil vezes. Na representação que pede o direito de resposta, os advogados da chapa pedem ainda que o Facebook identifique os autores da página e que as publicações compartilhando o conteúdo sejam retiradas do ar.

Juiz de Fora foi escolhido pelo apoio Petista dos alunos da Universidade Federal, que também foram acionados pela Manuela, para provocar tumulto. Os advogados do Adélio tem escritórios na região. O atentado contra Bolsonaro foi planejado em detalhes pelos comunistas do PT e filiais, diz a publicação no Facebook. Com a repercussão da postagem, a página de Manuela na rede social também recebeu uma mensagem com ameaça, que os advogados juntaram na petição.

Na mensagem, o usuário identificado como Guilherme Messias Bolsonaro, afirma: Vacilona, foi você quem mandou o Adélio esfaquear o Bolsonaro!! Planejou tudo e com detalhes. Já te vi uma vez perto da PUC aqui em Campinas e ignorei, mas dessa vez vai ser diferente...se prepare D´Avila. Na petição à Justiça Eleitoral, os defensores da candidata apontam que esta cólera generalizada, que se alimenta de informações inverídicas como a relatada, é terreno fértil para os ditos justiceiros que pretendem vingar seu mártir fazendo justiça com as próprias mãos.