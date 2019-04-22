DOCUMENTO CANCELADO

Mais de 48 mil pessoas devem regularizar Título de Eleitor no ES

São eleitores que deixaram de votar e não justificaram a ausência em três turnos

Publicado em 22 de abril de 2019 às 16:43 - Atualizado há 6 anos





Título de eleitor Crédito: Rafael Neddermeyer | Fotos Públicas | Divulgação

Mais de 48 mil eleitores do Espírito Santo têm até o próximo dia 6 de maio para regularizar o título. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), que fez um levantamento com nomes e zonas eleitorais dos faltosos e leva em conta as eleições municipais de 2016, primeiro e segundo turno das eleições gerais de 2018 e, até mesmo, as últimas eleições suplementares realizadas.

Uma vez com a situação irregular, o eleitor precisa comparecer ao cartório eleitoral. Jaqueline Magalhães Nunes, assessora técnica da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, afirma que esses títulos irregulares são de pessoas com voto obrigatório que não foram às urnas e também não justificaram a ausência em três turnos.

"Pelo código eleitoral, as pessoas que faltam as eleições durante três eleições consecutivas, têm o título cancelado, sendo que cada turno é considerado uma eleição. Por exemplo, é o caso de quem deixou de votar nos dois turnos de 2016 e no primeiro turno de 2018, ou no segundo turno de 2016 e os dois de 2018", explica.

Mais de 48 mil pessoas devem regularizar Título de Eleitor no ES

DATAS: ATENÇÃO

De 17 a 20 de maio, a Justiça Eleitoral efetuará o cancelamento das inscrições daqueles que não regularizaram sua situação, período em que não serão feitas atualizações no cadastro eleitoral. A partir do dia 21 de maio, as atualizações do cadastro serão retomadas.

O eleitor que tiver com o título cancelado, não conseguirá fazer matrícula em escola, faculdade, concurso público e obter empréstimos.

PESQUISE O SEU TÍTULO

A situação cadastral do título pode ser conferida no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para isso deve ser acessada a área de “Serviço ao eleitor”, ir até a alternativa "Título de eleitor" e escolher opção a "Situação eleitoral". Para finalizar, o eleitor deve informar o nome completo ou número do título e a data de nascimento.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta