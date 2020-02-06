Maioria da bancada do ES vota contra retorno de suspeito de corrupção

Ted Conti (PSB): votou não

"A bancada do Republicanos no Congresso Nacional vê com muita preocupação o ativismo judicial no Brasil e a invasão de um poder da República sobre o outro. A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de afastar um parlamentar não encontra previsão em nossa Constituição. O que defendemos aqui é o devido processo legal e o respeito à Constituição. Na Câmara Federal, foi recomendada a abertura de processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar, na Comissão de Ética, que é o ambiente correto para tomar uma decisão sobre o afastamento do parlamentar", disse em nota.

Ainda não respondeu à reportagem sobre os motivos.

"O processo apontou que a continuidade do parlamentar no cargo atrapalharia as investigações. Votar pelo afastamento, portanto, era apoiar a apuração em curso", afirmou.

"Votei a favor do afastamento e contra o retorno por entender que há base constitucional para a decisão e para garantir o pleno direito de defesa do parlamentar sobre o fato que inclusive já foi denunciado pela Procuradoria Geral da República", pontuou em nota.

"Votei para manter o deputado Wilson Santiago afastado do mandato porque as denúncias contra ele são gravíssimas. Agora o Conselho de Ética vai analisar o caso e o plenário vai decidir sobre a cassação."

Combatemos a corrução e a impunidade no país. Não podemos passar a mão na cabeça de quem comete crimes, principalmente, homem público, que tem como dever fiscalizar e denunciar todo tipo de irregularidade.

Ainda não respondeu à reportagem sobre os motivos.

O deputado federal Sérgio Vidigal (PDT-ES) votou não e vai protocolar um projeto de lei para que a Justiça determine prazo para analisar as cautelares que são decididas por meio de liminar monocraticamente.

"Votei não pela rejeição do afastamento do deputado. Fui contra o parecer do relator. Ou seja, votei a favor do afastamento. Temos que combater qualquer tipo de corrupção", disse em nota.