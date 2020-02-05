Rigoni e Contarato assinam pedido de impeachment do ministro da Educação

Grupo de parlamentares que protocolou pedido de impeachment de ministro Crédito: Divulgação

A denúncia foi fundamentada na Lei do Impeachment e apresenta, segundo parlamentares, dez exemplos de atos incompatíveis com o decoro, a dignidade e a honra do cargo, além de condutas contrárias a princípios citados no artigo 37 da Constituição Federal, como os da impessoalidade, eficiência e transparência.

Entre os argumentos que justificam a o pedido estão: a ausência de políticas de alfabetização; as falhas do Enem (entre os problemas, o exame teve a divulgação de notas erradas); o favorecimento de apoiadores do governo; ofensas às mães de diferentes cidadãos; e a omissão quanto ao uso de R$ 1 bilhão resgatado pela Lava Jato.

O ministro Abraham Weintraub Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

O texto se apoia em trechos do relatório produzido pela Comissão Externa de Acompanhamento do MEC, presidida pela deputada federal Tabata Amaral (PDT) e sob relatoria do deputado federal Felipe Rigoni. Aprovado em dezembro, o material revelou que apenas 4,4% da verba reservada a investimentos foi executada pela pasta.

Para Rigoni, o pedido de impeachment é uma decisão madura. A denúncia é baseada em quase um ano de reuniões, requerimentos e análises. Há um relatório robusto comprovando a ineficiência, que é um princípio constitucional. A educação é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do país, mas vem sendo tratada com descaso e irresponsabilidade. É nosso papel cobrar mudanças, afirmou o parlamentar.

O senador Fabiano Contarato criticou o contingenciamento de verbas para a Educação e lembrou que esta é a segunda vez que um ministro do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) passa por um pedido de impeachment.