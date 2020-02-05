Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No STF

Rigoni e Contarato assinam pedido de impeachment do ministro da Educação

Denúncia contra Abraham Weintraub no STF é assinada por 19 parlamentares, entre eles o deputado Felipe Rigoni (PSB) e o senador Fabiano Contarato (Rede). Os argumentos são as falhas do Enem e a quebra de decoro nas redes sociais

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 19:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 19:06
Grupo de parlamentares que protocolou pedido de impeachment de ministro Crédito: Divulgação
Um grupo de 19 parlamentares, entre eles o deputado federal Felipe Rigoni (PSB) e o senador Fabiano Contarato (Rede), apresentou uma denúncia nesta quarta-feira (05) contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, no Supremo Tribunal Federal (STF) por crime de responsabilidade.
A denúncia foi fundamentada na Lei do Impeachment e apresenta, segundo parlamentares, dez exemplos de atos incompatíveis com o decoro, a dignidade e a honra do cargo, além de condutas contrárias a princípios citados no artigo 37 da Constituição Federal, como os da impessoalidade, eficiência e transparência.
Entre os argumentos que justificam a o pedido estão: a ausência de políticas de alfabetização; as falhas do Enem (entre os problemas, o exame teve a divulgação de notas erradas); o favorecimento de apoiadores do governo; ofensas às mães de diferentes cidadãos; e a omissão quanto ao uso de R$ 1 bilhão resgatado pela Lava Jato.
O ministro Abraham Weintraub Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O texto se apoia em trechos do relatório produzido pela Comissão Externa de Acompanhamento do MEC, presidida pela deputada federal Tabata Amaral (PDT) e sob relatoria do deputado federal Felipe Rigoni. Aprovado em dezembro, o material revelou que apenas 4,4% da verba reservada a investimentos foi executada pela pasta.
Para Rigoni, o pedido de impeachment é uma decisão madura. A denúncia é baseada em quase um ano de reuniões, requerimentos e análises. Há um relatório robusto comprovando a ineficiência, que é um princípio constitucional. A educação é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do país, mas vem sendo tratada com descaso e irresponsabilidade. É nosso papel cobrar mudanças, afirmou o parlamentar.

Veja Também

Secretário de Educação Superior do MEC pede demissão do cargo

Defensoria questiona na Justiça resposta de ministro Weintraub no Twitter

"Como faz para um investidor olhar para um ministro desse?", diz Maia sobre Weintraub

O senador Fabiano Contarato criticou o contingenciamento de verbas para a Educação e lembrou que esta é a segunda vez que um ministro do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) passa por um pedido de impeachment.
Este tipo de crime está na lei, uma vez que o ministro viola os princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade dos atos e da eficiência. Do orçamento de 2019, dentro do que se chama de empossamento do orçamento, ele não utilizou R$ 4,5 bilhões. Enquanto isso, vemos escolas sem biblioteca, sem quadra e sem laboratório de ciências. O Enem foi uma vergonha, as escolas estão sucateadas e, se não fosse o sistema de cotas, os filhos dos mais pobres não estariam entrando nas universidades, afirmou.

Veja Também

Eleição antecipada na Assembleia do ES é inconstitucional, diz MPF

Prefeitura de Vitória aumenta para 22 o número de exonerados em secretaria

Assembleia do ES aprova lei que obriga Poderes a identificar carro oficial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados