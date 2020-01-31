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Em meio a crise

Secretário de Educação Superior do MEC pede demissão do cargo

Em meio a crise no Sisu e Enem, Arnaldo Lima Junior, diz que deixa o cargo por motivos pessoais

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 09:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 09:03
Secretário de Educação Superior do MEC, Arnaldo Barbosa, ao lado do ministro da Educação, Abraham Weintraub Crédito: Reprodução/Facebook/MEC
O secretário de Educação Superior do MEC (Ministério da Educação), Arnaldo Lima Junior, pediu demissão nesta quinta-feira (30). Ele alegou motivos pessoais para deixar o cargo.
Lima Junior apresentou o pedido de demissão por meio de carta, obtida pela reportagem. O agora ex-secretário era um dos principais auxiliares do ministro Abraham Weintraub

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A saída dele se dá em meio a crise após a divulgação de notas do Enem com erros. 
A prova é usada para selecionar estudantes para universidades de todo o país por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).
Na carta, Lima Junior afirma que se desliga da secretaria do MEC "para abraçar um novo propósito profissional".
"Quando assumi a secretaria, estava ciente da responsabilidade que resultaria desse ato, mas nunca deixei de ousar e nunca fiz nada sozinho", escreveu.
De acordo com ele, a secretaria participou da elaboração de projetos com a marca da gestão Jair Bolsonaro como a ID Estudantil, o diploma digital e o Novo Revalida.

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Segundo Lima Junior, o órgão também foi responsável por aperfeiçoar o Fies (Financiamento Estudantil)
"Conseguimos 100% dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA), implementamos cinco novas universidades federais e desenvolvemos o Future-se." Ele definiu o programa que busca aumentar o aporte de recursos externos às universidades como "o que há de mais inovador na educação brasileira". 
Embora tenha sido apresentado no ano passado, o projeto de lei do Future-se ainda precisa ser enviado ao Congresso Nacional para virar realidade.
Segundo ele, essa será a sua última "missão no glorioso Ministério da Educação". 
Lima Junior ficou nove meses à frente da secretaria. Nesse período, segundo ele, foram muitos os desafios no dia a dia à frente dos temas de educação superior. "Mas pude contar com o apoio do Ministro Abraham Weintraub, do secretário-executivo, Antonio Paulo Vogel de Medeiros, dos demais secretários e colaboradores do MEC e, especialmente, da Família Sesu [Secretaria da Educação Superior]", escreve.
"Deixo as portas abertas, o que me traz grande alegria, e me despeço com a certeza do dever cumprido, sabendo que bons frutos serão colhidos das sementes que ajudei a plantar", finaliza a carta.

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