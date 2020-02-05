Prefeitura de Vitória aumenta para 22 o número de exonerados em secretaria

Luciano Rezende e Sérgio Sá: prefeito e vice entraram em crise após Sá ter assinado o nome na lista de pré-candidato a prefeito do PSB Crédito: Reprodução

Mais sete servidores em cargo de comissão da Secretaria de Obras e Habitação da Prefeitura de Vitória foram exonerados nesta quarta-feira (5). Com isso, chega a 22 o número de pessoas dispensadas pelo prefeito Luciano Rezende (Cidadania) da pasta que, até a última sexta-feira (31), era comandada pelo atual vice-prefeito, Sérgio Sá (PSB). Na última terça-feira (4), outras 15 pessoas haviam sido exoneradas.

O vice-prefeito voltou a lamentar as exonerações. Ele afirma que isso deve prejudicar projetos e obras que estavam sendo desenvolvidos por estes servidores. Era uma equipe técnica, fizemos uma seleção para contratar. Provavelmente vai haver (descontinuação de obras), disse.

Questionado sobre o clima após o episódio e se isso vai afetar seu trabalho como vice-prefeito, que voltou a exercer após a exoneração, Sá disse que terá uma relação institucional com o prefeito. Tenho mandato até o dia 31 de dezembro e vou continuar conversando com a cidade. Meu relacionamento com o prefeito é institucional. Ele é o prefeito e eu sou o vice, afirmou. Sá diz que não conversa com Rezende e que nem foi procurado por ele desde o dia em que foi exonerado.

PSB QUER REVERTER EXONERAÇÕES

Por outro lado, o PSB de Vitória quer remediar a ferida exposta na relação do partido com o Cidadania. Presidente da sigla na Capital, Juarez Gonçalves (PSB) diz que solicitará uma reunião com o prefeito o mais rápido possível.

É lamentável que isso esteja acontecendo, parece uma retaliação política. Vamos procurar o Luciano para tentar reverter ao menos algumas destas exonerações. Ele tem o direito, obviamente, de exonerar quem quiser, mas alguns destes nomes são frutos da aliança que o PSB tem com o Cidadania, destacou.

Não estamos chutando o balde, queremos manter a relação. O fato de cada partido ter sua candidatura própria não impede a aliança. Ainda mais por esta ser uma eleição, ao que tudo indica, de dois turnos. Cada partido tem o direito de lançar seu candidato e lá na frente se unir em torno do projeto que for escolhido pela população. Uma disputa em dois turnos são duas eleições distintas. Mas este será um assunto que será tratado pelo PSB de Vitória, não há chance de retaliação por parte do governador, ressaltou.

OUTRO LADO