Após exonerar secretário de Obras, Prefeitura de Vitória demite servidores

Prefeitura de Vitória: exonerações saíram no Diário Oficial desta terça (4) Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

Quinze servidores da Secretaria de Obras e Habitação da Prefeitura de Vitória, que foram contratados pelo vice-prefeito Sérgio Sá (PSB), foram exonerados de seus cargos, nesta terça-feira (4). Os nomes foram publicados no Diário Oficial do município. A maioria é formada por engenheiros e arquitetos e fazia parte da equipe havia cerca de três anos.

Foram exonerados os dois subsecretários da pasta, além de gerentes, coordenadores e assessores técnicos. Segundo Sá, todos eles são engenheiros e arquitetos por formação, e são quadros técnicos que passaram por processo seletivo, embora sejam comissionados.

"Eu não podia ter indicações meramente políticas. Então fiz seleções para os principais cargos da secretaria. Provavelmente haverá alguma descontinuidade nos processos que estávamos conduzindo, entre eles um pacote de obras de R$ 202 milhões, com 72 projetos. É algo temerário. Não sei qual será o timing para a recomposição desta equipe", afirmou o vice-prefeito.

A Prefeitura de Vitória já tinha sido procurada na segunda-feira (3) para comentar a indicação do PSB e outras possíveis exonerações. Na ocasião, informou em nota que "para manter a sua conhecida excelência na qualidade da prestação de serviços à população, faz mudanças na equipe sempre que necessário. As mudanças que foram e poderão ser realizadas têm esse objetivo".

A reportagem demandou novamente nesta terça a prefeitura para saber se estão programadas mais exonerações, especialmente de membros do PSB. Nesta quarta-feira (5), a Prefeitura de Vitória informou que as "recentes exonerações de cargos comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Habitação (Semohab) têm relação com a montagem da equipe do novo secretário, ato normal e esperado em qualquer mudança de comando". Na nota, a administração municipal "reforça que vem diminuindo o número de cargos comissionados, que são cargos de indicação política, desde 2013".

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