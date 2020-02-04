Após exonerar secretário de Obras, Prefeitura de Vitória demite servidores

Quinze servidores da Secretaria de Obras e Habitação da Prefeitura de Vitória, que foram contratados pelo vice-prefeito Sérgio Sá (PSB), foram exonerados de seus cargos, nesta terça-feira (4). Os nomes foram publicados no Diário Oficial do município. A maioria é formada por engenheiros e arquitetos e fazia parte da equipe havia cerca de três anos.
Sá também foi exonerado da vaga de secretário da pasta pelo prefeito Luciano Rezende (Cidadania) na última semana, após ter oficializado seu interesse em ser pré-candidato a prefeito pelo PSB, e disputar as prévias da legenda. O prefeito apoia o nome de Fabrício Gandini (Cidadania) para a disputa.
Foram exonerados os dois subsecretários da pasta, além de gerentes, coordenadores e assessores técnicos. Segundo Sá, todos eles são engenheiros e arquitetos por formação, e são quadros técnicos que passaram por processo seletivo, embora sejam comissionados.
"Eu não podia ter indicações meramente políticas. Então fiz seleções para os principais cargos da secretaria. Provavelmente haverá alguma descontinuidade nos processos que estávamos conduzindo, entre eles um pacote de obras de R$ 202 milhões, com 72 projetos. É algo temerário. Não sei qual será o timing para a recomposição desta equipe", afirmou o vice-prefeito.
Após a exoneração de Sá, o PSB informou que quer indicar nomes para manter o cargo na Secretária de Obras, pois entende que "o partido fez parte de uma aliança para eleger o prefeito e que vai até o fim do ano", segundo o presidente do PSB de Vitória, Juarez Vieira.
A Prefeitura de Vitória já tinha sido procurada na segunda-feira (3) para comentar a indicação do PSB e outras possíveis exonerações. Na ocasião, informou em nota que "para manter a sua conhecida excelência na qualidade da prestação de serviços à população, faz mudanças na equipe sempre que necessário. As mudanças que foram e poderão ser realizadas têm esse objetivo".
A reportagem demandou novamente nesta terça a prefeitura para saber se estão programadas mais exonerações, especialmente de membros do PSB. Nesta quarta-feira (5), a Prefeitura de Vitória informou que as "recentes exonerações de cargos comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Habitação (Semohab) têm relação com a montagem da equipe do novo secretário, ato normal e esperado em qualquer mudança de comando". Na nota, a administração municipal "reforça que vem diminuindo o número de cargos comissionados, que são cargos de indicação política, desde 2013".
VEJA A LISTA DE EXONERADOS
- Alecio Paganoto Salazar - do cargo comissionado de subsecretário de habitação
- Roberto Mannato Valentim - do cargo comissionado de subsecretário de execução de obras
- Carmendeia Barbosa da Costa - do cargo comissionado de secretário executivo do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social
- Rodrigo Scardua Pinto - do cargo comissionado de gerente de planejamento de obras
- Paulo Barbosa de Araújo - do cargo comissionado de gerente de desapropriações
- Ivarlene Araujo de Oliveira Marques - do cargo comissionado de gerente de projetos
- Boecio Pache de Faria Junior - cargo comissionado de assessor técnico
- Francisco Borges de Oliveira Neto - da função gratificada de assessor técnico
- Thainara do Carmo Fernandes - do cargo comissionado de assessor técnico
- Andrea Alves de Oliveira - do cargo comissionado de assessor técnico
- Daniela Carvalho Burgos - do cargo comissionado de coordenador de georreferenciamento
- Heloisa Helena Barboza Coronel - do cargo comissionado de assessor técnico
- Fabio Zanchetta Penedo - do cargo comissionado de gerente de orçamento de projetos
- Gustavo Luiz Nahuz - do cargo comissionado de assessor técnico
- Rosimara Maria Ventura Rosa - do cargo comissionado de chefe de equipe