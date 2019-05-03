Home
>
Política
>
Maia diz ser contra projeto que libera proprietário rural a atirar em invasor

Maia diz ser contra projeto que libera proprietário rural a atirar em invasor

Bolsonaro afirmou na Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação) que enviará à Câmara dos Deputados o projeto de salvo-conduto