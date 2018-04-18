Magno Malta lidera entre os mais ricos e os mais pobres

Se a eleição fosse hoje, o senador Magno Malta (PR) seria o mais votado tanto nas classes sociais mais altas quanto nas mais baixas, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Futura. O levantamento mostra que o republicano é o candidato ao Senado que mais pontua nas classes A/B, com 38,4% de votos, e nas classes D/E, com 49,7% dos votos.
Malta só fica atrás entre os entrevistados que pertencem à classe C, grupo que dedica a maior parte das intenções de voto ao senador Ricardo Ferraço (PSDB), com 42,3% dos votos. Ainda assim, Magno aparece com poucos décimos a menos, registrando 42% das escolhas dos entrevistados desta faixa de renda, 0,3% a menos que o tucano.
Outro que aparece com um apelo mais forte entre os entrevistados de menor poder aquisitivo é o deputado estadual Amaro Neto (PRB), com 32,8% das intenções de voto nas classes D/E, e 33,9% entre a classe C. Já nas classes A/B o apresentador de TV registra 23,3% da preferência dos entrevistados.
Os números são da pesquisa consolidada - com o somatório das respostas para a 1ª e 2ª vaga para o Senado - na avaliação estimulada, quando o entrevistador apresenta o nome dos candidatos.
