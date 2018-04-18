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Pesquisa Futura

Magno Malta é o preferido dos evangélicos e Ricardo Ferraço, dos católicos

Pesquisa mostra a preferência dos eleitores para o Senado quando somente a religião é levada em consideração

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 14:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 14:24
Magno Malta e Ricardo Ferraço Crédito: Montagem | Gazeta Online
A pesquisa do Instituto Futura sobre a intenção de votos para as duas vagas ao Senado mostra que o senador Magno Malta (PR) é o preferido por 57,8% dos entrevistados evangélicos. Já entre os católicos, o senador Ricardo Ferraço (PSDB) é quem se sai melhor, com 47,4% dos que seguem esta religião. (Veja gráfico abaixo)
Os números são do levantamento consolidado - com o somatório das respostas para a primeira e a segunda vaga ao Senado - e leva em conta a intenção de voto estimulada, quando o entrevistador apresenta o nome dos candidatos.
No recorte da religião dos entrevistados, somente entre os católicos é que Magno Malta não lidera as intenções de ser escolhido. Apesar disso, o senador do PR aparece atrás de Ferraço, no segundo lugar, com 35,1% daqueles que seguem a religião. Em seguida as intenções dos católicos vão para brancos e nulos, que somam 34,3%.
Mesmo sendo ligado a pautas religiosas, Magno também se destaca entre aqueles que declaram não ter religião: nesse segmento, ele é o primeiro das intenções e tem 41% dos votos caso as eleições fossem hoje. Entre os entrevistados que dizem ser de outras religiões, a maioria (52,9%) também declara que votaria em Magno se a eleição fosse hoje.
REGISTRO
O Instituto Futura realizou 800 entrevistas face a face com o eleitor em 20 municípios do Espírito Santo, entre os dias 10 e 12 de abril de 2018. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e a confiabilidade é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número ES-04600/2018.

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