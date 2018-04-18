Magno Malta é o preferido dos evangélicos e Ricardo Ferraço, dos católicos

Magno Malta e Ricardo Ferraço Crédito: Montagem | Gazeta Online

A pesquisa do Instituto Futura sobre a intenção de votos para as duas vagas ao Senado mostra que o senador Magno Malta (PR) é o preferido por 57,8% dos entrevistados evangélicos. Já entre os católicos, o senador Ricardo Ferraço (PSDB) é quem se sai melhor, com 47,4% dos que seguem esta religião. (Veja gráfico abaixo)

Os números são do levantamento consolidado - com o somatório das respostas para a primeira e a segunda vaga ao Senado - e leva em conta a intenção de voto estimulada, quando o entrevistador apresenta o nome dos candidatos.

No recorte da religião dos entrevistados, somente entre os católicos é que Magno Malta não lidera as intenções de ser escolhido. Apesar disso, o senador do PR aparece atrás de Ferraço, no segundo lugar, com 35,1% daqueles que seguem a religião. Em seguida as intenções dos católicos vão para brancos e nulos, que somam 34,3%.

Mesmo sendo ligado a pautas religiosas, Magno também se destaca entre aqueles que declaram não ter religião: nesse segmento, ele é o primeiro das intenções e tem 41% dos votos caso as eleições fossem hoje. Entre os entrevistados que dizem ser de outras religiões, a maioria (52,9%) também declara que votaria em Magno se a eleição fosse hoje.

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