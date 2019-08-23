Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Lava Jato

Lula se cala na Pentiti, 64ª fase da Lava Jato

O petista afirmou que seguiria orientação de seus defensores e permaneceria calado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2019 às 16:45

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 16:45

O ex presidente Lula Crédito: José Cruz/Agência Brasil | Arquivo
O delegado Filipe Hille Pace, da Polícia Federal em Curitiba, tentou ouvir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no inquérito que apura corrupção em negócios do banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, com a Petrobras. O petista afirmou que seguiria orientação de seus defensores e permaneceria calado.
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 23, a 64ª fase da Operação Lava Jato, denominada Pentiti, para apurar supostos crimes de corrupção envolvendo o Banco BTG Pactual e a Petrobrás na exploração do pré-sal e "em projeto de desinvestimento de ativos" na África. Entre os alvos da operação estão a ex-presidente da estatal, Graça Foster e o executivo do banco, André Esteves.
O depoimento no dia 5 de março foi anexado no pedido de buscas da Pentiti.
Pace afirma que Lula não está sendo indiciado no inquérito, mas sim estão sendo apurados os fatos.
Na delação do ex-ministro Antonio Palocci, que ajudou a embasar as investigações, o ex-presidente é citado. De acordo com a corporação, os supostos crimes podem ter causado prejuízo de ao menos US$ 1,5 bilhão, o que equivaleria a cerca de R$ 6 bilhões de reais hoje.
Lula afirmou ao delegado da Lava Jato que "já prestou muitos depoimentos" e que "tem vontade de falar".
"Vontade de falar, gravado e ao vivo, é tudo que eu quero na vida. É toda oportunidade que eu quero. Mas seguindo a orientação do advogado, em relação a decisão no processo no Supremo Tribunal Federal, eu então hoje não responderei até o advogado dizer 'olha, vamos para o embate'."
Segundo Lula, são mentiras as afirmações feitas contra ele.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Idosos são vítimas de assaltante dentro de ônibus na Serra
Imagem de destaque
Botijão de gás chega a R$ 130 em Colatina e preocupa consumidores
Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale atirou e matou duas mulheres em Cariacica
PM que matou mulheres no ES acumula processos por homicídios e agressão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados