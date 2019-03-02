Home
Política
Lula promete a neto provar que não é ladrão, diz Ivan Valente

Segundo o deputado Ivan Valente (Psol-SP), que participou do velório, Lula prometeu ao neto que iria provar que os ladrões chegaram ao poder e que ele não é ladrão