Home
>
Política
>
Lula pediu para Dilma beneficiar empresas, diz Palocci

Lula pediu para Dilma beneficiar empresas, diz Palocci

Na versão dada pelo ex-ministro delator, em depoimento à Justiça Federal em São Paulo, Dilma "nem sempre" tinha conhecimento de que os pedidos de Lula envolviam o pagamento de propina