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Após decretação da prisão

Lula passa a noite no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

Ex-presidente ainda não informou se vai se entregar no prazo determinado pelo juiz Moro, se vai aguardar o cumprimento do mandado de prisão ou se pretende resistir

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 10:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 10:25
O ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a noite no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, acompanhado dos filhos e correligionários. Após a decretação da prisão pelo juiz Sérgio Moro, no início da noite desta quinta-feira, 5, o ex-presidente, condenado a 12 anos e um mês de prisão no processo do caso tríplex do Guarujá, tem até às 17 horas de hoje para se apresentar "voluntariamente" à Polícia Federal em Curitiba, base da Operação Lava Jato.
Até o momento, Lula não informou se vai se entregar no prazo determinado pelo juiz Sérgio Moro, se vai aguardar o cumprimento do mandado de prisão ou se pretende resistir. Ele não discursou no carro de som durante o ato de ontem à noite. Apenas acenou por volta das 2 horas da madrugada e desceu para cumprimentar alguns aliados.
A ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e os candidatos à Presidência Guilherme Boulos (PSOL) e Manuela D'Ávila (PC do B) estiveram presentes ontem à noite no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em apoio ao petista. Moradores da ocupação do MTST em São Bernardo também fizeram caminhada até o local. Contudo, durante a madrugada, o número de apoiadores caiu. Eles prometem voltar ao local ao longo do dia.
Houve registros de agressão a equipes de reportagem e, por volta das 5h40 da manhã, o sindicato fechou as portas para evitar que grupo de manifestantes entrasse para agredir a imprensa. Funcionários do Sindicato dos Metalúrgicos e alguns manifestantes estão fazendo a segurança dos profissionais de imprensa que acompanham o caso.
Em Curitiba, a sala reservada na Superintendência da Polícia Federal, especialmente para receber o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não tem grades de celas nas janelas nem na porta, tem iluminação interna, banheiro exclusivo e está isolada da Custódia, onde ficam encarcerados os presos comuns. Na sede da PF em São Paulo, não foi montado, até o momento, nenhum esquema de segurança.

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