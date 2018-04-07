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No sindicato

Lula chora ao gravar vídeo que será divulgado após sua prisão

Segundo petistas, gravação teve que ser interrompida diversas vezes porque voz do ex-presidente ficava embargada a cada frase

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 12:49
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou locução para um vídeo de animação produzido pelo PT que será divulgado depois que o ex-presidente estiver preso. Segundo pessoas que acompanharam a gravação, os trabalhos foram interrompidos diversas vezes. A cada frase a voz do petista ficava embargada. Em ao menos uma dessas vezes Lula chorou.
O ex-presidente Lula Crédito: RICARDO STUCKERT
Quem presenciou a cena atribuiu o choro ao tom emotivo da animação na qual Lula, em primeira pessoa, conta sua história desde a fuga da fome em Pernambuco em um caminhão pau-de-arara ao lado da mãe, dona Lindu, e cinco irmãos, até a trajetória como líder sindical, a fundação do PT e a chegada à Presidência da República.
Não tenho medo do que vem no futuro, diz Lula no vídeo.
Várias pessoas que estavam na sala de gravação também foram aos prantos junto com o ex-presidente.
especial
Diversos parentes de Lula estiveram na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC nesta sexta-feira. Entre eles os irmãos Frei Chico, Vavá (em uma cadeira de rodas devido a uma perna amputada em decorrência de diabetes) e Maria. Os filhos Fábio Lula e Lurian também estavam com o pai e passaram a madrugada dormindo com ele.
Ex-companheiros da direção do sindicato como Jair Menegheli, Djalma Bom, Vicentinho e Devanir Ribeiro também estiveram no local.
Mais de 15 horas depois de esgotado o prazo para se entregar à Polícia Federal em Curitiba, o ex-presidente Lula continua no sindicato, na rua João Basso, São Bernardo do Campo. Ele chegou ali pouco depois das 19h desta quinta-feira, 5, menos de duas horas depois de ser informado sobre o decreto de sua prisão expedido pelo juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato.
Moro deu a Lula prazo para se entregar voluntariamente à PF até as 17 horas de sexta-feira. O petista ignorou e se deslocou até a sede do sindicato onde comandou as greves históricas dos anos 1970 e, depois, a criação do PT. Lula passou o dia inteiro no sindicato ao lado de membros do partido.

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