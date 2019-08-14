Livraria do Rio dá um ano de livros grátis para Moro e Dallagnol

Procurador Deltan Dallagnol e o ministro Sergio Moro Crédito: Divulgação

A livraria Leonardo da Vinci, no Rio de Janeiro, vai dar um ano de livros sobre Direito grátis para o ministro da Justiça, Sergio Moro , e o procurador da República Deltan Dallagnol , coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba.

O anúncio foi feito no perfil da livraria no Instagram. "Sem ressentimentos e divisionismos, nossa decisão mira o futuro. Acreditamos que esse primeiro contato com as leis brasileiras e o pensamento jurídico universal fará bem a suas excelências e ao país".

A empresa afirma ainda que "o prêmio só poderá ser usufruído presencialmente".

"Somos uma livraria especializada em ciências humanas. Fazemos um diálogo das questões brasileiras", diz Daniel Louzada, proprietário da livraria.