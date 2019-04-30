Home
>
Política
>
Líder da oposição sai de prisão, prega deposição de Maduro e ditadura fala em golpe

Líder da oposição sai de prisão, prega deposição de Maduro e ditadura fala em golpe

Também nas redes sociais, Gauidó afirmou que está "dando início à fase final da Operação Liberdade"