Leia a decisão de Marco Aurélio que retoma investigações do caso Queiroz

'A lei vale para todos', diz Marco Aurélio ao sinalizar que rejeitará pedido de Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução/Web

No primeiro dia do ano judiciário, o ministro Marco Aurélio Mello devolveu para a primeira instância da Justiça do Rio de Janeiro as investigações sobre movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

O magistrado baseou sua decisão pela rejeição da reclamação interposta pelos advogados do parlamentar no entendimento da Corte de que o foro privilegiado vale apenas para crimes cometidos dentro do mandato ou em função dele. Para Marco Aurélio, nenhuma das duas possibilidades se aplica ao senador que, na época dos atos investigados, era deputado estadual.

De acordo com o ministro, o fato de Flávio Bolsonaro ter sido eleito para o Senado não possibilita o chamado “elevador processual”.