Leia a carta de despedida de Jean Wyllys ao PSOL

Segundo pessoas próximas ao deputado, desde o assassinato de Marielle e com o acirramento político nas eleições, Jean Wyllys aumentou sua reclusão. Ele vivia escoltado desde o ano passado por dois seguranças da Câmara