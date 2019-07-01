Home
Lava Jato RJ prende procurador do estado suspeito de propina por obras do metrô

Ele é suspeito de ter recebido mais de R$ 1,2 milhão da Odebrecht para alterar o projeto original de construção da linha 4 do metrô carioca