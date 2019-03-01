Home
>
Política
>
Lava Jato quer explicações da ex-mulher de operador do PSDB

Lava Jato quer explicações da ex-mulher de operador do PSDB

Ministério Público Federal pediu à juíza Gabriela Hardt que intime Ruth Arana de Souza a falar sobre abertura de conta no país europeu em junho de 2018