Lava Jato investiga vazamento de ordem de prisão de Vaccarezza

Ministério Público Federal informou à juíza Gabriela Hardt que requereu inquérito para apurar como informações de um mandado contra o ex-deputado do PT deixaram de ser confidenciais