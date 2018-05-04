Lava Jato indica autonomia e independência entre Poderes, diz Temer

O presidente também destacou a atuação do Ministério Público que, como instituição, não se politizou Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Ao conceder a primeira entrevista exclusiva aos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o presidente Michel Temer disse que a Operação Lava Jato é uma indicação que há autonomia e independência entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Eles [os Poderes] hoje funcionam com toda tranquilidade. Não há impedimento ao exercício de nenhum Poder, afirmou. Ele lembrou que a Constituição tem de ser respeitada para manter a organização da sociedade.

O presidente também destacou a atuação do Ministério Público que, como instituição, não se politizou. O Ministério Público está exercendo o seu papel, disse. Eu quero dizer que a instituição não se politizou, acrescentou.