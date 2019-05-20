Home
>
Política
>
Justiça determina convocação de suplente de vereador afastado na Serra

Justiça determina convocação de suplente de vereador afastado na Serra

Wanildo Sarnaglia entrou na Justiça para assumir cadeira de Nacib Haddad, afastado sob acusação de fraude licitatória e cartel