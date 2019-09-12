Home
Justiça condena ex-prefeito e ex-vice-prefeito de Nova Venécia

Wilson Luiz Venturim (PP) e Antônio Ismael Ambrosino (PSD) vão cumprir penas de quatro anos por usarem máquinas contratadas pela prefeitura para obras particulares