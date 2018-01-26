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Decisão

Justiça cassa mandato de vereador de Cariacica

Léo do IAPI era suspeito de oferecer exames médicos no município em troca de votos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 19:32

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 19:32

Alexandre Coutinho de Almeida, o Léo do IAPI, vereador de Cariacica (PDT) Crédito: Facebook | Léo do IAPI
O vereador de Cariacica Léo Alexandre Coutinho de Almeida, mais conhecido como Léo do IAPI (PDT), teve o mandato cassado pelo juiz eleitoral Izaias Eduardo da Silva, da 34ª Zona Eleitoral. O parlamentar havia sido denunciado por oferecer atendimento em unidades de saúde do município e pedir votos em troca.
Ainda cabe recurso à decisão, expedida nesta semana. Léo do IAPI afirmou que está tranquilo e que confia na "vontade de Deus".
Sobre a oferta de consultas por votos, ele afirmou que trata-se de "balela". Também disse não estar constrangido. "O eleitor que me elegeu me conhece. Conhece meu trabalho, dedicado à população há 22 anos. E não só como vereador", disse.
O vereador afirmou também que já apresentou recurso. Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) analisá-lo.
A ação de impugnação de mandato foi apresentada por um vereador suplente. O advogado dele, Francisco Boturão Ferreira, disse que o teor da ação foi baseado em reportagens de A GAZETA e em uma sindicância feita pela Prefeitura de Cariacica sobre as solicitações de exames e consultas em Alto Lage.
"Juntamos cópia da conclusão da sindicância e existe também um inquérito da Polícia Federal", comentou. Segundo o advogado, a sindicância resultou no afastamento de um médico responsável por fazer as solicitações de consultas e exames para o vereador.
Em novembro de 2016, o Gazeta Online revelou, ouvindo fontes ligadas às apurações, que o número de consultas supostamente trocadas por votos em 12 meses girava em torno de 1,4 mil.
Em nota, a Prefeitura de Cariacica afirmou que, "em 2016, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio da Comissao Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (Copad), abriu sindicância para investigar a conduta de um médico que atuava no município por meio de contrato. O resultado da sindicância indicava a exoneração do profissional. Antes que a sindicância encerrasse, o médico pediu exoneração". 

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