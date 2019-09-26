Home
Justiça autoriza pente-fino nas contas de ex-governador de Tocantins

Marcelo Miranda foi preso nesta quinta-feira (26) por suspeita de integrar uma organização criminosa supostamente envolvida com corrupção, peculato e fraudes em licitações