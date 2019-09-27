Home
Justiça arquiva ação contra deputado do PSL que criou bloco Porão do Dops

Na decisão, a juíza afirmou que o processo perdeu sua finalidade, já que o evento, apesar de ter sido agendado e convocado por meio de redes sociais, acabou não ocorrendo