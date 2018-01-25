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Julgamento de Lula

Julgamento de Lula: veja frases marcantes de Victor Laus

Ele foi o terceiro a defender a condenação do petista a 12 anos e um mês de prisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 21:40

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 21:40

O desembargador Victor Laus, da 8ª Turma do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), também votou pela condenação do ex-presidente Lula (PT) pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no processo relacionado ao triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele foi o terceiro a defender a condenação do petista a 12 anos e um mês de prisão.
> Lula é condenado a 12 anos de prisão
FRASES MARCANTES
 1.
Essa é a segurança que o tribunal tem de formar a sua decisão, porque está diante de provas que resistiram à sua crítica
 2.
São fatos lamentáveis, que deslustram a biografia de Sua Excelência, Lula, mas são fatos concretos, que ocorreram. E exatamente por terem ocorrido devem receber o escrutínio do processo judicial
 3.
Não podemos formar a convicção com provas que sejam dúbias. Do que temos ao longo do processo, Essas provas se tornaram absolutamente verossímeis. Expostas à crítica que fez a defesa, as provas resistiram. E se resistiram refletem a sua substância

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