Julgamento de Lula: veja frases marcantes de Victor Laus

O desembargador Victor Laus, da 8ª Turma do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), também votou pela condenação do ex-presidente Lula (PT) pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no processo relacionado ao triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele foi o terceiro a defender a condenação do petista a 12 anos e um mês de prisão.