Julgamento de Lula: veja frases marcantes de Victor Laus

O desembargador Victor Laus, da 8ª Turma do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), também votou pela condenação do ex-presidente Lula (PT) pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no processo relacionado ao triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele foi o terceiro a defender a condenação do petista a 12 anos e um mês de prisão.
FRASES MARCANTES
1.
Essa é a segurança que o tribunal tem de formar a sua decisão, porque está diante de provas que resistiram à sua crítica
2.
São fatos lamentáveis, que deslustram a biografia de Sua Excelência, Lula, mas são fatos concretos, que ocorreram. E exatamente por terem ocorrido devem receber o escrutínio do processo judicial
3.
Não podemos formar a convicção com provas que sejam dúbias. Do que temos ao longo do processo, Essas provas se tornaram absolutamente verossímeis. Expostas à crítica que fez a defesa, as provas resistiram. E se resistiram refletem a sua substância