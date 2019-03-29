Home
>
Política
>
Juíza barra 31 de março festivo de Bolsonaro

Juíza barra 31 de março festivo de Bolsonaro

A juíza Ivani Silva da Luz, da 6ª Vara da Justiça Federal em Brasília, atendeu a um pedido apresentado pela Defensoria Pública da União (DPU), e proibiu os atos de comemoração do golpe militar