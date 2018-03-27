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Roda Viva

Juiz Sérgio Moro diz que viu 'O Mecanismo', polêmica série da Netflix

Segundo magistrado, obras de ficção 'exageram no drama' e não necessariamente tudo que é relatado aconteceu

Publicado em 27 de Março de 2018 às 02:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 02:47
O juiz Sergio Moro foi entrevistado no programa Roda Vida, da TV Cultura Crédito: Reprodução
No mesmo dia em que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) evocou um levante contra a série de streaming "O Mecanismo", acusada por ela de difundir fake news, e o cineasta José Padilha, que assina a produção, acusou a petista de "não saber ler", o juiz federal Sérgio Moro disse que reconhece alguns traços de seu trabalho na dramatização, "mas não necessariamente" com fidelidade aos fatos.
Moro foi entrevistado no programa "Roda Viva", da TV Cultura e, quando questionado se assistiu à série e ao filme "Polícia Federal: a lei é para todos" - ambos inspirados nos bastidores da Operação Lava Jato -, confirmou tê-los conferido. "Não sou crítico de cinema, mas sou curioso. Os dois têm qualidades, mas há liberdades criativas. Não retratam a realidade exatamente como aconteceu. Mas há pontos comuns", disse.
Segundo o magistrado, as duas produções chamam a atenção para a dificuldade que é o combate à corrupção no Brasil. "Se servirem para alertar para esse problema já cumpriram um importante papel", disse ele. Ainda sobre o filme a série, Moro afirmou que "muitas vezes exageram no drama" e que, ao retratar os bastidores da maior operação de combate à corrupção no Brasil, as duas produções acabam descrevendo a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Poder Judiciário como mais próximos do que realmente são.
"É natural que existam alguns conflitos, não só institucionais como pessoais. O juiz tem uma independência maior. O juiz não trabalha junto, porque ele tem fazer um julgamento imparcial. Essa interação poderia ser maior no Brasil. Na Operação Lava Jato, já teve momentos melhores", afirmou.
Polêmica
Nesta segunda-feira (26), o diretor José Padilha reagiu às críticas da ex-presidente Dilma e chamou de "patético" o movimento para cancelar assinaturas do serviço Netflix. Um dos signatários da reação é o ator José de Abreu. A reação a "O mecanismo" ganhou força já no fim de semana, quando os usuários descobriram que a expressão "estancar sangria" foi colocada na boca do personagem referente ao ex-presidente Lula. Na vida real, a frase foi dita pelo senador Romero Jucá (PMDB) numa gravação em que ele falava em pacto para deter o avanço da Operação Lava-Jato.
"Um esquema que lesou os brasileiros, com a participação clara de Lula e de Temer, que durante boa parte do tempo foram sócios na corrupção sistêmica, lógica estruturante da politica no Brasil. E a esquerda quer polemizar o uso do termo estancar a sangria? Não é preciso ser nenhum Sigmund Freud para concluir o que a esquerda revelou sobre si mesma ao se ater a este ponto", alfinetou o cineasta.

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