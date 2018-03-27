Juiz Sérgio Moro diz que viu 'O Mecanismo', polêmica série da Netflix

O juiz Sergio Moro foi entrevistado no programa Roda Vida, da TV Cultura Crédito: Reprodução

Moro foi entrevistado no programa "Roda Viva", da TV Cultura e, quando questionado se assistiu à série e ao filme "Polícia Federal: a lei é para todos" - ambos inspirados nos bastidores da Operação Lava Jato -, confirmou tê-los conferido. "Não sou crítico de cinema, mas sou curioso. Os dois têm qualidades, mas há liberdades criativas. Não retratam a realidade exatamente como aconteceu. Mas há pontos comuns", disse.

Segundo o magistrado, as duas produções chamam a atenção para a dificuldade que é o combate à corrupção no Brasil. "Se servirem para alertar para esse problema já cumpriram um importante papel", disse ele. Ainda sobre o filme a série, Moro afirmou que "muitas vezes exageram no drama" e que, ao retratar os bastidores da maior operação de combate à corrupção no Brasil, as duas produções acabam descrevendo a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Poder Judiciário como mais próximos do que realmente são.

"É natural que existam alguns conflitos, não só institucionais como pessoais. O juiz tem uma independência maior. O juiz não trabalha junto, porque ele tem fazer um julgamento imparcial. Essa interação poderia ser maior no Brasil. Na Operação Lava Jato, já teve momentos melhores", afirmou.

Polêmica

Nesta segunda-feira (26), o diretor José Padilha reagiu às críticas da ex-presidente Dilma e chamou de "patético" o movimento para cancelar assinaturas do serviço Netflix. Um dos signatários da reação é o ator José de Abreu. A reação a "O mecanismo" ganhou força já no fim de semana, quando os usuários descobriram que a expressão "estancar sangria" foi colocada na boca do personagem referente ao ex-presidente Lula. Na vida real, a frase foi dita pelo senador Romero Jucá (PMDB) numa gravação em que ele falava em pacto para deter o avanço da Operação Lava-Jato.