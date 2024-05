Palestras e debates

Inscrições abertas para congresso no ES que discute comunicação e democracia

Com participação de especialistas no cenário nacional, evento vai ser realizado nos dias 4 e 5 de julho, em Vitória; saiba como participar

Thomas Traumann, João Brant, Manoela Alves e Maíra Bittencourt vão participar dos debates. (Divulgação)

A importância da comunicação para a defesa da democracia vai ser tema de palestras, debates e oficinas no Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas, que será realizado em Vitória, nos dias 4 e 5 de julho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do evento: https://cnctc.com.br/.

Entre os palestrantes confirmados, estão os especialistas Thomas Traumann, jornalista e consultor político-econômico que irá ministrar a aula “A relação das instituições com a sociedade em tempos de polarização”, e o secretário de Políticas Digitais do governo federal, João Brant, responsável por mediar a discussão sobre o tema “Transformação digital e democracia: desafios e oportunidades para Comunicação Pública”.

Outros nomes confirmados para participar de painéis de discussão e oficinas são Maíra Bittencourt, diretora-geral da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC); Eduardo Militão, repórter do UOL em Brasília; Manoela Alves, CEO do Instituto Enegrecer; e JP do Whats, expert em WhatsApp.

O congresso vai oferecer cerca de dez atividades aos participantes, entre palestras magnas, workshops interativos e painéis de discussão, nos quais serão abordados temas como Estratégias de Comunicação Pública; Transformação digital e democracia; Uso do WhatsApp na Comunicação Pública; entre outros.

Iniciativa do sistema tribunais de contas, iniciada em 2023, o congresso tem o objetivo de buscar a melhoria na qualidade da comunicação institucional, o desenvolvimento de uma rede de profissionais de comunicação que buscam a excelência e a ética e também o aprimoramento da comunicação nas instituições responsáveis por fiscalizar e garantir a correta aplicação dos recursos públicos, promovendo a transparência e o fortalecimento da democracia.

O congresso também será uma oportunidade para que profissionais e gestores de comunicação, assessores de imprensa, conselheiros, servidores públicos, ouvidorias públicas, servidores que atuam na elaboração de conteúdo e demais interessados em comunicação, possam dialogar, em um ambiente propício para o aprendizado mútuo.

O evento deste ano é uma realização do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Instituto Rui Barbosa (IRB), Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) e Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon).

II Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas

Data: 4 e 5 de julho



4 e 5 de julho Local: Hotel Comfort Suites Vitória, Praia do Canto, Vitória



Hotel Comfort Suites Vitória, Praia do Canto, Vitória Inscrições : podem ser feitas, de forma gratuita, no site https://cnctc.com.br/



: podem ser feitas, de forma gratuita, no site https://cnctc.com.br/ Programação: disponível no site https://cnctc.com.br/programacao/



