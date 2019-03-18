Home
Inmetro atrasa repasse e ES tem que pagar salários do Ipem

Governo precisou usar meio milhão para pagar a folha do Instituto de Pesos e Medidas. Dinheiro deve voltar aos cofres estaduais quando o órgão federal mandar a verba