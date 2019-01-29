Home
>
Política
>
Indicação para o Banestes não elimina necessidade de prisão, diz juiz

Indicação para o Banestes não elimina necessidade de prisão, diz juiz

Ao determinar a prisão de Vasco Cunha Gonçalves, juiz da 10ª Vara Federal de Brasília cita indicação de Vasco Cunha Gonçalves para o banco capixaba