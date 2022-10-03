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Ibaneis Rocha é reeleito no 1° turno no Distrito Federal

As pesquisas indicavam a reeleição de Rocha e mostravam que o segundo lugar na corrida pelo Palácio do Buriti ficaria com o candidato Leandro Grass (PV), apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 22:16

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 22:16

O atual governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi reeleito neste domingo (2) e seguirá no cargo por mais quatro anos.
Atual governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha
Atual governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha se reelegeu em primeiro turno Crédito: Reprodução | Redes sociais
As pesquisas indicavam a reeleição de Rocha e mostravam que o segundo lugar na corrida pelo Palácio do Buriti ficaria com o candidato Leandro Grass (PV), apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva.
Desde agosto, Ibaneis já vinha sendo apontado como favorito pelas pesquisas de intenção de voto, mantendo uma vantagem de cerca de 30 pontos percentuais durante o período. A Ipec divulgada no último sábado (1º), na véspera das eleições, apontava ele com 46%, ante os 20% de Leandro Grass (PV) e os 16% de Izalci Lucas (PSDB).
Quem registrou enorme crescimento durante os meses de campanha foi Grass, que começou pontuando por volta dos 4% quando o pleito começou oficialmente.
Nos debates e na campanha, o apoiado de Lula apostou em um discurso de embate contra Ibaneis. No debate da TV Globo, por exemplo, ele tentou associar o atual governador a casos de corrupção ao que o emedebista retrucou, acusando seu adversário de fazer a campanha "mais suja da história do DF".
Durante seu governo, Ibaneis chegou a se aproximar de Jair Bolsonaro (PL), inclusive durante a pandemia, quando adotou políticas mais flexíveis quanto às restrições contra o avanço da pandemia de coronavírus.
Já durante a campanha, como mostrou a Folha, preferiu esconder o atual presidente.
Os dois também entraram em atrito às vésperas do desfile do 7 de Setembro, que comemorou o Bicentenário da Independência.
Como revelou a Folha de S.Paulo, Bolsonaro tentou, com ajuda do Exército, liberar a entrada de caminhões de seus apoiadores na Esplanada dos Ministérios, que estava então fechada para os preparativos da cerimônia.
Ibaneis reagiu, negando a autorização aos veículos, que um dia antes já tinham transitado no local sem seu aval.

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