Huck fica surpreso com repercussão de fala sobre Bolsonaro em palestra no ES

10 de setembro de 2019
O apresentador Luciano Huck disse a pessoas próximas que não esperava tamanha repercussão do trecho da palestra dada no Espírito Santo, na semana passada, na qual se referiu ao governo Bolsonaro como o último capítulo do que não deu certo. O presidente reagiu de imediato, com provocações e críticas ao possível adversário em 2022.
De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o grupo de Huck não pretende revidar ou estender a polêmica. Diz que tudo o que o apresentador não precisa é precipitar uma briga com Bolsonaro. Por isso, ele foi aconselhado a não falar mais sobre o assunto.
Dois dias após a declaração de Huck, Bolsonaro replicou o apresentador.
Ele falou que eu sou o último capítulo do caos. Se ele comprou jatinho, ele faz parte do caos, ajudou naqueles empréstimos de quase meio trilhão de reais, amigo Fidel Castro, Venezuela, essa galera toda aí. E aqui no Brasil, foram R$ 2 bilhões para amigos comprarem jatinho, disse.
