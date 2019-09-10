Crítica

Huck fica surpreso com repercussão de fala sobre Bolsonaro em palestra no ES

Em evento no Espírito Santo, o apresentador apontou que o atual governo é "o último capítulo do que não deu certo"

Publicado em 10 de setembro de 2019 às 10:48

Luciano Huck em evento em Vila Velha Crédito: Letícia Gonçalves

O apresentador Luciano Huck disse a pessoas próximas que não esperava tamanha repercussão do trecho da palestra dada no Espírito Santo, na semana passada, na qual se referiu ao governo Bolsonaro como o último capítulo do que não deu certo. O presidente reagiu de imediato, com provocações e críticas ao possível adversário em 2022.

De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o grupo de Huck não pretende revidar ou estender a polêmica. Diz que tudo o que o apresentador não precisa é precipitar uma briga com Bolsonaro. Por isso, ele foi aconselhado a não falar mais sobre o assunto.

Dois dias após a declaração de Huck, Bolsonaro replicou o apresentador.

Ele falou que eu sou o último capítulo do caos. Se ele comprou jatinho, ele faz parte do caos, ajudou naqueles empréstimos de quase meio trilhão de reais, amigo Fidel Castro, Venezuela, essa galera toda aí. E aqui no Brasil, foram R$ 2 bilhões para amigos comprarem jatinho, disse.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta