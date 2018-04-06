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Em frente ao Instituto Lula

Homem tem traumatismo craniano após confusão com manifestantes pró-Lula

Jovem fazia parte de um pequeno grupo de pessoas que se manifestava a favor da prisão do ex-presidente

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 13:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 13:37
O homem que se envolveu em uma confusão em frente ao Instituto Lula, na noite desta quinta-feira (05), sofreu traumatismo craniano e está internado. As informações são do boletim médico do Hospital São Camilo, localizado em frente ao escritório do ex-presidente de Lula e onde o manifestante foi hospitalizado.
Um homem que se manifestava a favor da prisão do ex-presidente Lula, na frente ao Instituto Lula, foi empurrado enquanto discutia com aliados do ex-presidente. Na queda, ele bateu a cabeça contra um caminhão que passava pelo local Crédito: Felipe Rau/AE
De acordo com a rede médica, ainda na quinta-feira o rapaz passou por exames que constataram o quadro de traumatismo craniano. Ele foi então submetido a "intervenções cirúrgicas", e não há previsão de alta ou informações sobre possíveis sequelas após o acidente, afirma o São Camilo.
O homem fazia parte de um pequeno grupo de pessoas que se manifestava a favor da prisão de Lula na noite de quinta. Segundo relatos, ele gritou palavrões quando o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) e Márcio Macedo, um dos vice-presidentes do PT, entraram no Instituto Lula. A provocação deu início a uma confusão com manifestantes pró-Lula e, em meio a isso, ele bateu a cabeça na caçamba de um caminhão, ficou um tempo desacordado e depois se dirigiu ao hospital em frente ao prédio.
Após o episódio de quinta, o clima é de tranquilidade na região do Instituto Lula nesta manhã. Não há profissionais da imprensa ou manifestantes no local. As movimentações seguem concentradas no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, onde Lula passou a noite depois de o juiz Sérgio Moro decretado sua prisão.

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