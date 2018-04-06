Homem tem traumatismo craniano após confusão com manifestantes pró-Lula

O homem que se envolveu em uma confusão em frente ao Instituto Lula, na noite desta quinta-feira (05), sofreu traumatismo craniano e está internado. As informações são do boletim médico do Hospital São Camilo, localizado em frente ao escritório do ex-presidente de Lula e onde o manifestante foi hospitalizado.

Um homem que se manifestava a favor da prisão do ex-presidente Lula, na frente ao Instituto Lula, foi empurrado enquanto discutia com aliados do ex-presidente. Na queda, ele bateu a cabeça contra um caminhão que passava pelo local Crédito: Felipe Rau/AE

De acordo com a rede médica, ainda na quinta-feira o rapaz passou por exames que constataram o quadro de traumatismo craniano. Ele foi então submetido a "intervenções cirúrgicas", e não há previsão de alta ou informações sobre possíveis sequelas após o acidente, afirma o São Camilo.

O homem fazia parte de um pequeno grupo de pessoas que se manifestava a favor da prisão de Lula na noite de quinta. Segundo relatos, ele gritou palavrões quando o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) e Márcio Macedo, um dos vice-presidentes do PT, entraram no Instituto Lula. A provocação deu início a uma confusão com manifestantes pró-Lula e, em meio a isso, ele bateu a cabeça na caçamba de um caminhão, ficou um tempo desacordado e depois se dirigiu ao hospital em frente ao prédio.